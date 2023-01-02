Клэбо о теплой погоде в Оберстдорфе: «Был совершенно шокирован, когда вышел на пробежку в куртке и термобелье. Я чуть не умер»
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо высказался о теплой погоде в Оберстдорфе, где 3-4 января пройдут гонки «Тур де Ски».
Сегодня там было 15 градусов тепла.
«Я был совершенно шокирован, когда вчера вечером вышел на пробежку в куртке и термобелье: я чуть не умер. Я ужасно перегрелся», – сказал Клэбо с улыбкой.
«Для лыжника неприятно видеть зеленые газоны в январе, но все так и есть», – добавил Пол Гульберг.
«Я никогда не видел это место таким зеленым и бесснежным, как сейчас. У нас было несколько чрезвычайно теплых дней во время ЧМ здесь, но тогда же хватало снега. Такого, как сейчас, я никогда раньше не видел.
Спортсмены одеваются по погоде, но не в подобных условиях мы желали бы бегать в будущем. Нам хотелось бы натурального снега и настоящей зимы», – отметил спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг.
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