Вероника Степанова: «Колонки на сайте «Матч ТВ» не мешают победам. Это отлично помогает развитию моего вида спорта»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова заявила, что колонки на сайте «Матч ТВ» не мешают ей побеждать.

– Мы выполнили все поставленные цели. Где я участвовала, там я и брала медали. Это была наша главная задача с тренером. Егор Сорин говорит, что все идет по плану: «Мотивировать не надо, сама себя заряжаешь и настраиваешь».

– Колонки на сайте «Матч ТВ» не мешают победам?

– Нет, это никак не мешает. Тренер со мной полностью согласен. Пока это не мешает мне, я буду этим заниматься. Это отлично помогает развитию моего вида спорта. Надеюсь, что все больше и больше детишек будет смотреть на нас и вставать на лыжи, – сказала Степанова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные