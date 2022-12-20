Вероника Степанова: «Колонки на сайте «Матч ТВ» не мешают победам. Это отлично помогает развитию моего вида спорта»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете заявила, что колонки на сайте « » не мешают ей побеждать.

– Мы выполнили все поставленные цели. Где я участвовала, там я и брала медали. Это была наша главная задача с тренером. Егор Сорин говорит, что все идет по плану: «Мотивировать не надо, сама себя заряжаешь и настраиваешь».

– Колонки на сайте «Матч ТВ» не мешают победам?

– Нет, это никак не мешает. Тренер со мной полностью согласен. Пока это не мешает мне, я буду этим заниматься. Это отлично помогает развитию моего вида спорта. Надеюсь, что все больше и больше детишек будет смотреть на нас и вставать на лыжи, – сказала Степанова.