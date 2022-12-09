Лыжи. Кубок мира. Карлссон, Пярмякоски, Хенниг, Хайди и Тириль Венг выступят в классической гонке на 10 км
10 декабря на этапе Кубка мира в норвежском Бейтостолене пройдет женская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
Бейтостолен, Норвегия
Женщины
10 км, раздельный старт, классический стиль
Начало – в 12:00 по московскому времени.
Старт-лист
32. Хайди Венг (Норвегия)
34. Тириль Венг (Норвегия)
36. Джесси Диггинс (США)
38. Кертту Нисканен (Финляндия)
42. Тереза Штадлобер (Австрия)
46. Рози Бреннан (США)
50. Майя Далквист (Швеция)
52. Силье Теодорсен (Норвегия)
54. Криста Пярмякоски (Финляндия)
56. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)
58. Катарина Хенниг (Германия)
60. Фрида Карлссон (Швеция)
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