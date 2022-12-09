Лыжи. Кубок мира. Карлссон, Пярмякоски, Хенниг, Хайди и Тириль Венг выступят в классической гонке на 10 км

10 декабря на этапе Кубка мира в норвежском Бейтостолене пройдет женская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.

мира-2022/23 по лыжным гонкам

Бейтостолен, Норвегия

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – в 12:00 по московскому времени.

Старт-лист

32. (Норвегия)

34. Тириль Венг (Норвегия)

36. (США)

38. Кертту Нисканен (Финляндия)

42. Тереза Штадлобер (Австрия)

46. Рози Бреннан (США)

50. Майя Далквист (Швеция)

52. Силье Теодорсен (Норвегия)

54. (Финляндия)

56. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

58. Катарина Хенниг (Германия)

60. (Швеция)