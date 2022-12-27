Елена Вяльбе: «Можно ли усадить за стол переговоров Устюгова и Большунова? Все, до свидания»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги двух дней этапа Кубка России в Красногорске.
– Удался этап, на ваш взгляд?
– Народ есть, хоть и рабочий день. Снег есть. Значит, все нормально.
– Спортсмены жаловались в воскресенье. Говорили, трасса не готова.
– Они всегда жалуются.
– Считаете, это необоснованно?
– Именно так и считаю.
– Можно ли усадить за стол переговоров Устюгова и Большунова?
– Все, до свидания, – сказала Вяльбе.
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А если Большунов травмируется, где мы второго возьмем?
"Всё, до свиданья".
" Они всегда жалуются. Именно так и считаю".
Вообще-то это команда, за которую она несёт ответственность.
Одним словом, лучший тренер, идите все к чёрту со своими вопросами.