Елена Вяльбе: «Можно ли усадить за стол переговоров Устюгова и Большунова? Все, до свидания»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) подвела итоги двух дней этапа Кубка России в Красногорске.

– Удался этап, на ваш взгляд?

– Народ есть, хоть и рабочий день. Снег есть. Значит, все нормально.

– Спортсмены жаловались в воскресенье. Говорили, трасса не готова.

– Они всегда жалуются.

– Считаете, это необоснованно?

– Именно так и считаю.

– Можно ли усадить за стол переговоров Устюгова и Большунова?

– Все, до свидания, – сказала Вяльбе.

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