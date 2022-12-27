Елена Вяльбе: «Можно ли усадить за стол переговоров Устюгова и Большунова? Все, до свидания»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги двух дней этапа Кубка России в Красногорске.

– Удался этап, на ваш взгляд?

– Народ есть, хоть и рабочий день. Снег есть. Значит, все нормально.

– Спортсмены жаловались в воскресенье. Говорили, трасса не готова.

– Они всегда жалуются.

– Считаете, это необоснованно?

– Именно так и считаю.

– Можно ли усадить за стол переговоров Устюгова и Большунова?

– Все, до свидания, – сказала Вяльбе.

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5 комментариев

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Tatyana@griga
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Ответ Щеглот
если северный олень покалечится - так невелика и потеря. Дадим объявление в газету, пучок таких дармоедов набежит. Четыре зарплаты в месяц и три гонки в год - плохо ли? А если Большунов травмируется, где мы второго возьмем?
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Mira_shock
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Соревнования прошли в очень теплой и дружеской, можно сказать, семейной атмосфере. Лыжники смогли продуктивно пообщаться друг с другом и немного отвлечься от своих насыщенных тренировок. Борьба была довольно напряженной, и увлекательной. Достаточно сказать, что лыжники не избежали падений и небольших травм.
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Щеглот
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Ответ s_h_a_m_a_n
Если не успокоятся-может все и травмой закончиться. Нельзя на самотёк пускать.
если северный олень покалечится - так невелика и потеря. Дадим объявление в газету, пучок таких дармоедов набежит. Четыре зарплаты в месяц и три гонки в год - плохо ли?
А если Большунов травмируется, где мы второго возьмем?
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Olga.t
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У Вяльбе корона уже до небес...
"Всё, до свиданья".
" Они всегда жалуются. Именно так и считаю".

Вообще-то это команда, за которую она несёт ответственность.

Одним словом, лучший тренер, идите все к чёрту со своими вопросами.
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s_h_a_m_a_n
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Если не успокоятся-может все и травмой закончиться. Нельзя на самотёк пускать.
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