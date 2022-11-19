Посол КНР в РФ: «В 2018-м во время визита Путина наши президенты смотрели хоккейный матч, на стадионе было много зрителей. Это отражает дух между нашими странами»

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Посол КНР вспомнил, как главы России и Китая смотрели хоккейный матч.

«В 2018 году во время визита Владимира Путина в Китай наши президенты вместе смотрели хоккейный молодежный матч, и тогда на стадионе собралось очень много восторженных зрителей.

Это в полной мере отражает дух между нашими странами. Это хороший старт для дальнейшего сотрудничества в области хоккея», – заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй, отвечая на вопрос о планах по развитию хоккея в Китае.

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