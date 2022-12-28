Илья Семиков: «Первая часть сезона очень насыщенная, много стартов. Надо бы сделать передышку, чуть потренироваться»

Лыжник Илья Семиков прокомментировал победу в классической «разделке» на этапе Кубка России в Красногорске.

– Несмотря на раздельный старт, гонка на многих участках получилась контактной?

– Да, были круговые, лыжня быстро разбилась. Не получилось с кем‑то поработать, пришлось всю дистанцию идти в одного.

– Какая ваша оценка первой части сезона?

– Очень насыщенная, много стартов. До этого еще ни разу не стартовал с такой частотой, есть небольшая усталость. Надо бы сделать передышку, чуть потренироваться. Сейчас как раз будет такой период.

– Во всех гонках бежите на максимуме или позволяете себе спокойные старты?

– Когда выходишь на старт, всегда отдаешься полностью. Другое дело, психологически чувствую себя не так напряженно, все‑таки старты домашние, обстановка немного попроще. Но на дистанции об этом не думаешь, только стопроцентная концентрация и желание победить.

– У вас лыжи отмаркированы золотыми олимпийскими медалями. Призы чемпионатов мира и Кубка России тоже наносите? И зачем это вообще?

– Сервисмены помечают лыжи, на которых выигрывались медали Олимпиады. Не суеверие, а что‑то вроде знака качества.

– Разве лыжи на гонку отбираются по их регалиям, а не по типу снега или профилю трассы?

– Так и есть, но эти лыжи как раз совпали с сегодняшними условиями. Хорошо подходят к рыхлой трассе.

– План на красногорскую гонку был отталкиваться от соперников или идти своим темпом?

– В «разделке» хотелось зайти от себя. Поспокойней начать, вработаться, привыкнуть к мягкой лыжне и потом уже бежать по обстоятельствам. По такому снегу, если быстро начать, можно закислиться, и вся гонка провалится. А так смотрел, как иду относительно соперников, делал выводы.

– Но если медленно начать, потом можно и не отыграть.

– Спокойно – не значит медленно. Бежал с небольшим запасом сил, ориентировался по подсказкам тренеров.

– Пловцы перед заплывами бреются, а у вас суровая щетина. Не влияет на аэродинамику?

– Наоборот, иногда специально не бреемся перед стартом по разным причинам. У нас скорости не настолько большие, чтобы борода тормозила.

– Ваша программа максимум на этот сезон?

– Бороться за максимально высокие места во всех гонках. В «классике» – за победу. Качественно подвести себя к чемпиону России и «Чемпионским высотам» в Архангельской области, это будет в феврале‑марте, – сказал Семиков.