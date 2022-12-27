Петухов о столкновении Большунова и Устюгова: «Это не два орла, а два барана. Ситуация находится за гранями дозволенного»

Чемпион мира в командном спринте прокомментировал столкновение и в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

«Полностью поддерживаю мнение, что надо нивелировать данный конфликт. Сейчас есть нешуточный ажиотаж, на что обращают внимание зрители. Конечно, популяризация нужна, но можно это делать, как те же Устюгов и Клэбо, а сегодня конфликт Александра и Сергея, начавшийся из‑за шутки, потом продолжившийся словами про олимпийскую медаль, вышел за пределы.

Тренерский штаб и руководство федерации должны поговорить со спортсменами, так как ситуация находится за гранями дозволенного, болельщики Большунова настраиваются против болельщиков Устюгова. Шуткам есть предел, здесь должен подключиться и , и .

Буквально недавно слышал комментарий Юрия Викторовича, что будет разговор с Большуновым и Устюговым, но, видимо, не успели его провести из‑за того, что тренировочный процесс требует собранности, отдачи, и чтобы такие моменты не отвлекали от гонок, решили его отложить.

Сегодня же мы видим, что доходит уже и до травм. Мне коллеги пишут: «Посмотрите, что два орла делают». Но мне кажется, это не два орла, а два барана. Думаю, они осознают, что совершили ошибку и что нужно пожать друг другу руки и начать все с чистого листа», – сказал Петухов.

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова