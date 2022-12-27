Петухов о столкновении Большунова и Устюгова: «Это не два орла, а два барана. Ситуация находится за гранями дозволенного»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Елена Вяльбе Алексей Петухов Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Чемпион мира в командном спринте Алексей Петухов прокомментировал столкновение Сергея Устюгова и Александра Большунова в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

«Полностью поддерживаю мнение, что надо нивелировать данный конфликт. Сейчас есть нешуточный ажиотаж, на что обращают внимание зрители. Конечно, популяризация нужна, но можно это делать, как те же Устюгов и Клэбо, а сегодня конфликт Александра и Сергея, начавшийся из‑за шутки, потом продолжившийся словами про олимпийскую медаль, вышел за пределы.

Тренерский штаб и руководство федерации должны поговорить со спортсменами, так как ситуация находится за гранями дозволенного, болельщики Большунова настраиваются против болельщиков Устюгова. Шуткам есть предел, здесь должен подключиться и Юрий Бородавко, и Елена Вяльбе.

Буквально недавно слышал комментарий Юрия Викторовича, что будет разговор с Большуновым и Устюговым, но, видимо, не успели его провести из‑за того, что тренировочный процесс требует собранности, отдачи, и чтобы такие моменты не отвлекали от гонок, решили его отложить.

Сегодня же мы видим, что доходит уже и до травм. Мне коллеги пишут: «Посмотрите, что два орла делают». Но мне кажется, это не два орла, а два барана. Думаю, они осознают, что совершили ошибку и что нужно пожать друг другу руки и начать все с чистого листа», – сказал Петухов.

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова

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8 комментариев

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Booligan
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Ответ Красный Шмель
при вяльби никогда не было командной тактики, атмосфера там не та, особенно когда бегала вялбе, её презирали и не разговаривали великие Егорова, Лазутина, Данилова!!
Это с Егоровой никто не разговаривал, шершень ты наш фиолетовый
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Биатлонная зима
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Контактный вид спорта
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Красный Шмель
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Ответ Rygeek
А мы еще удивляемся отсутствию у наших лыжников командной тактики... Даже после финиша золотой олимпийской женской эстафеты подруги по сборной не могли по-нормальному, по-человечески, друг с другом порадоваться победе.
Потому что Ступак ревновала Степанову!
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Красный Шмель
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Ответ Rygeek
А мы еще удивляемся отсутствию у наших лыжников командной тактики... Даже после финиша золотой олимпийской женской эстафеты подруги по сборной не могли по-нормальному, по-человечески, друг с другом порадоваться победе.
при вяльби никогда не было командной тактики, атмосфера там не та, особенно когда бегала вялбе, её презирали и не разговаривали великие Егорова, Лазутина, Данилова!!
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Rygeek
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А мы еще удивляемся отсутствию у наших лыжников командной тактики... Даже после финиша золотой олимпийской женской эстафеты подруги по сборной не могли по-нормальному, по-человечески, друг с другом порадоваться победе.
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Чукча из Ичкерии
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>Как те же Устюгов и Клебо
Лещей что-ли давать?))
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СемёнСемёныч
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Два барана, но это наши бараны.
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imaxim
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Осознали они, конечно))) не в этой жизни
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