Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Истомина, Прокофьева, Смирнова выступят в классической «разделке» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Матвеева гонка 10 км (жен) Алия Иксанова Кубок России Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Наталья Непряева Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Анна Грухвина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Елизавета Шалабода Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Евгения Крупицкая Ольга Жолудева Диана Соболева Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

28 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске пройдет женская гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

5-й этап

Красногорск

Женщины

10 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляциятелеканал «Спортивный».

Старт-лист

2. Диана Соболева

9. Наталья Матвеева

18. Елизавета Шалабода

19. Анастасия Кулешова

20. Евгения Крупицкая

22. Алена Баранова

25. Елизавета Пантрина

28. Алия Иксанова

29. Анна Грухвина

30. Анастасия Фалеева

31. Алиса Жамбалова

33. Наталья Непряева

37. Екатерина Смирнова

38. Анастасия Прокофьева

39. Мария Истомина

40. Вероника Степанова

41. Ольга Жолудева

44. Христина Мацокина

Полный старт-лист – здесь.

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