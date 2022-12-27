Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Истомина, Прокофьева, Смирнова выступят в классической «разделке» на 10 км

28 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске пройдет женская гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

5-й этап

Красногорск

Женщины

10 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – телеканал «Спортивный».

Старт-лист

2. Диана Соболева

9. Наталья Матвеева

18. Елизавета Шалабода

19. Анастасия Кулешова

20. Евгения Крупицкая

22. Алена Баранова

25. Елизавета Пантрина

28. Алия Иксанова

29. Анна Грухвина

30.

31. Алиса Жамбалова

33.

37. Екатерина Смирнова

38.

39.

40.

41. Ольга Жолудева

44. Христина Мацокина

Полный старт-лист – здесь.