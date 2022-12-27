Вероника Степанова: «Сегодня стояла задача проверить, как я могу бежать на спаде формы. Теперь я знаю как»

Лыжница Вероника Степанова прокомментировала свое выступление в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске, где она упала в полуфинале.

«Сегодня стояла задача проверить, как я могу бежать на спаде формы. Теперь я знаю как, выводы будут сделаны.

Физиономия усталая, а не грустная, я пока не научилась расстраиваться после поражений – что и вам рекомендую», – написала Степанова.