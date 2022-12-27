Вероника Степанова: «Сегодня стояла задача проверить, как я могу бежать на спаде формы. Теперь я знаю как»

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Лыжница Вероника Степанова прокомментировала свое выступление в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске, где она упала в полуфинале.

«Сегодня стояла задача проверить, как я могу бежать на спаде формы. Теперь я знаю как, выводы будут сделаны.

Физиономия усталая, а не грустная, я пока не научилась расстраиваться после поражений – что и вам рекомендую», – написала Степанова.

3 комментария

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Mukunku 64
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Во время бега очередной бредовый пост обдумывала
Отвлеклась немного..
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Curiouscat
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Ну так и бежала)
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Caerly
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Да бежала-то и хорошо, вроде)))
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