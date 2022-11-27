Прыжки с трамплина. Кубок мира. Крафт и Гранеруд победили, Накамура – 3-й, Ланишек – 4-й, Кубацки – 6-й
Австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт и норвежец Халвор Эгнер Гранеруд разделили победу на этапе Кубка мира в финской Руке.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Рука, Финляндия
Мужчины
HS142
1. Штефан Крафт (Австрия) – 304,5 балла (140,0 м + 147,0 м)
1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 304,5 (139,0 + 145,0)
3. Наоки Накамура (Япония) – 294,9 (144,0 + 139,5)
4. Анже Ланишек (Словения) – 294,6 (145,0 + 139,0)
5. Петр Жила (Польша) – 284,1 (138,0 + 139,0)
6. Давид Кубацки (Польша) – 278,7 (145,5 + 130,0)
7. Андреас Веллингер (Германия) – 277,8 (133,5 + 143,0)
8. Даниэль Чофениг (Австрия) – 276,2 (138,5 + 134,0)
8. Пиус Пашке (Германия) – 276,2 (132,5 + 139,5)
10. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 275,0 (137,5 + 136,0)
11. Мануэль Феттнер (Австрия) – 273,8 (141,0 + 134,0)...
14. Камиль Стох (Польша) – 269,3 (129,0 + 139,0)
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