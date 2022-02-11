Олимпиада-2022. Прыжки с трамплина. Климов, Садреев, Трофимов и Назаров выступят в первой попытке на большом трамплине

12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в прыжках с большого трамплина. За Россию выступят Михаил Назаров, Роман Трофимов, Данил Садреев и Евгений Климов.

Пекин, Китай

Прыжки с трамплина

Мужчины

HS140

Начало первой попытки – 14.00, начало второй попытки – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

14. Михаил Назаров (Россия)

21. Роман Трофимов (Россия)

24. Давид Кубацки (Польша)

25. Данил Садреев (Россия)

26. (Россия)

33. (Польша)

34. (Словения)

35. Мануэль Феттнер (Австрия)

43. Даниэль Хубер (Австрия)

44. Штефан Крафт (Австрия)

45. Ян Херль (Австрия)

46. (Германия)

47. Мариус Линдвик (Норвегия)

48. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

49. Рею Кобаяси (Япония)

50. Карл Гайгер (Германия)