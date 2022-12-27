Назаров о втором месте в коньковом спринте: «Падения никто не отменял, так что считаю свою медаль вполне законной»

Лыжник Федор Назаров прокомментировал выступление в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске (2-е место).

– Показалось, что при выходе в финишный створ вы лидировали.

– Нет, лидировал Саша Терентьев, я накатывал, выскакивал из‑за спины. Для победы не хватило одной десятой секунды. Надо было раньше спуртовать, наверное.

– Была такая возможность?

– Все ждал, когда справа будет нормальная лыжня. Ехал в спину лидеру, чтобы сохранить аэродинамическую трубу и потом выскочить направо. Искал момент, но, видимо, нужно было найти его чуть раньше.

– Ваше второе место – аванс из‑за отсутствия в финале Большунова и Устюгова, согласны?

– Ну, знаете, падения в спринте никто не отменял. Я в воскресенье тоже напортачил в своей классической гонке, был бы в финале, если бы не ошибки. Так что считаю свою медаль вполне законной.

– Давно вы специализируетесь на спринте?

– Много лет уже.

– Откуда в москвиче такая тяга к профессиональным лыжам?

– Родился и начинал в Подольске, там с трассами и школами проблем нет. Перебрался в столицу. Сначала выступал за Московскую область, теперь – за Москву.

– Задача‑максимум для вас на этот сезон?

– Выиграть альтернативный чемпионат мира, который пройдет в России, – сказал Назаров.

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова