Назаров о втором месте в коньковом спринте: «Падения никто не отменял, так что считаю свою медаль вполне законной»
Лыжник Федор Назаров прокомментировал выступление в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске (2-е место).
– Показалось, что при выходе в финишный створ вы лидировали.
– Нет, лидировал Саша Терентьев, я накатывал, выскакивал из‑за спины. Для победы не хватило одной десятой секунды. Надо было раньше спуртовать, наверное.
– Была такая возможность?
– Все ждал, когда справа будет нормальная лыжня. Ехал в спину лидеру, чтобы сохранить аэродинамическую трубу и потом выскочить направо. Искал момент, но, видимо, нужно было найти его чуть раньше.
– Ваше второе место – аванс из‑за отсутствия в финале Большунова и Устюгова, согласны?
– Ну, знаете, падения в спринте никто не отменял. Я в воскресенье тоже напортачил в своей классической гонке, был бы в финале, если бы не ошибки. Так что считаю свою медаль вполне законной.
– Давно вы специализируетесь на спринте?
– Много лет уже.
– Откуда в москвиче такая тяга к профессиональным лыжам?
– Родился и начинал в Подольске, там с трассами и школами проблем нет. Перебрался в столицу. Сначала выступал за Московскую область, теперь – за Москву.
– Задача‑максимум для вас на этот сезон?
– Выиграть альтернативный чемпионат мира, который пройдет в России, – сказал Назаров.
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