Назаров о втором месте в коньковом спринте: «Падения никто не отменял, так что считаю свою медаль вполне законной»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Александр Терентьев Федор Назаров Лыжи

Лыжник Федор Назаров прокомментировал выступление в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске (2-е место).

– Показалось, что при выходе в финишный створ вы лидировали.

– Нет, лидировал Саша Терентьев, я накатывал, выскакивал из‑за спины. Для победы не хватило одной десятой секунды. Надо было раньше спуртовать, наверное.

– Была такая возможность?

– Все ждал, когда справа будет нормальная лыжня. Ехал в спину лидеру, чтобы сохранить аэродинамическую трубу и потом выскочить направо. Искал момент, но, видимо, нужно было найти его чуть раньше.

– Ваше второе место – аванс из‑за отсутствия в финале Большунова и Устюгова, согласны?

– Ну, знаете, падения в спринте никто не отменял. Я в воскресенье тоже напортачил в своей классической гонке, был бы в финале, если бы не ошибки. Так что считаю свою медаль вполне законной.

– Давно вы специализируетесь на спринте?

– Много лет уже.

– Откуда в москвиче такая тяга к профессиональным лыжам?

– Родился и начинал в Подольске, там с трассами и школами проблем нет. Перебрался в столицу. Сначала выступал за Московскую область, теперь – за Москву.

– Задача‑максимум для вас на этот сезон?

– Выиграть альтернативный чемпионат мира, который пройдет в России, – сказал Назаров.

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Коэшно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СемёнСемёныч
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Фёдор тактически сегодня отлично провёл забеги, грамотно. А то что два лося решили поваляться, так заслугу Фёдора не отменяет, он взял своё сегодня, поработал на 5+.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий