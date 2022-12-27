Большунов может пропустить гонку на 15 км на этапе Кубка России в Красногорске из-за повреждений, полученных при столкновении с Устюговым

Трехкратный олимпийский чемпион может пропустить гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России в Красногорске.

Лыжник получил повреждения в результате столкновения с в полуфинале конькового спринта.

«Пока неясно, потому что он получил серьезные ушибы, возникли проблемы с позвонками. С ним поработал мануальный терапевт, сейчас – массажист. Все будет зависеть от его самочувствия утром», – сказал тренер .

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