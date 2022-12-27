Большунов может пропустить гонку на 15 км на этапе Кубка России в Красногорске из-за повреждений, полученных при столкновении с Устюговым
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов может пропустить гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России в Красногорске.
Лыжник получил повреждения в результате столкновения с Сергеем Устюговым в полуфинале конькового спринта.
«Пока неясно, потому что он получил серьезные ушибы, возникли проблемы с позвонками. С ним поработал мануальный терапевт, сейчас – массажист. Все будет зависеть от его самочувствия утром», – сказал тренер Юрий Бородавко.
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