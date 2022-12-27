Большунов может пропустить гонку на 15 км на этапе Кубка России в Красногорске из-за повреждений, полученных при столкновении с Устюговым

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) травмы Юрий Бородавко Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов может пропустить гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России в Красногорске.

Лыжник получил повреждения в результате столкновения с Сергеем Устюговым в полуфинале конькового спринта.

«Пока неясно, потому что он получил серьезные ушибы, возникли проблемы с позвонками. С ним поработал мануальный терапевт, сейчас – массажист. Все будет зависеть от его самочувствия утром», – сказал тренер Юрий Бородавко.

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Андрей Костоломченко
С помощью терапевтических исключений 🤣🤣🤣
И? Их любой может получить, но не любой всех уничтожит на лыжне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Альдо Росси
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хотелось, бы завтра обоих видеть..., Во дают парни...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pankratoff
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Саныч на живот упал, откуда ушибы позвонков?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pankratoff
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ сервисник
Пацаны, ну бомба же! Хорош обзываться, два мужика решают вопрос на глазах у всей страны, не стесняясь. Обоих люблю, ни за кого, но это же огонь
Это идиотизм, нужно соревноваться а не травмировать друг друга.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anouck
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Иногда лучше проиграть сражение, чтобы выиграть войну. Черт, это ведь даже не финал был. Спокойно могли проходить с первого и второго места. А вместо этого - раз, и никому ненужные травмы. Ребят, вы нам живые нужны. Оба.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
сервисник
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пацаны, ну бомба же! Хорош обзываться, два мужика решают вопрос на глазах у всей страны, не стесняясь. Обоих люблю, ни за кого, но это же огонь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2533ПВ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В старт- листе есть оба.Устюгов-39,Ьольшунов-40.Серега впереди как раздражитель,хотя наверное гонку пропустят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Костоломченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ zzzeeerrrooo
А потом он вынес всех на ОИ 🤣🤣🤣
С помощью терапевтических исключений 🤣🤣🤣
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Андрей Костоломченко
Вот и самый настоящий нытик проявил себя) Не забудем легендарное нытье https://s74794.cdn.ngenix.net/m/e241/5b68/b957/4481/b457/e997/6489/9611/1600_1000_max.jpeg
А потом он вынес всех на ОИ 🤣🤣🤣
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MrGreen73
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Падением жестким было, лучше пропускать и правда.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MrGreen73
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Андрей Костоломченко
Вот и самый настоящий нытик проявил себя) Не забудем легендарное нытье https://s74794.cdn.ngenix.net/m/e241/5b68/b957/4481/b457/e997/6489/9611/1600_1000_max.jpeg
Главные нытики лыж находятся тут на спортсе, ты один из них.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Костоломченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот и самый настоящий нытик проявил себя) Не забудем легендарное нытье https://s74794.cdn.ngenix.net/m/e241/5b68/b957/4481/b457/e997/6489/9611/1600_1000_max.jpeg
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ОлесяОлеська
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень очень жалко и Серёги ещё не будет. Вот парни порезвились. :)) Саньке выздоравливать быстрее. Ждём в следующем году наших проказников вместе на лыжне.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий