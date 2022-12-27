Никита Крюков: «На месте Большунова я бы занял дальний радиус и спокойно проехал поворот. Возможно, он не захотел или просто раньше не оказывался в таких ситуациях»
Олимпийский чемпион в спринте Никита Крюков высказался о столкновении Сергея Устюгова и Александра Большунова в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.
«Устюгов поравнялся с Большуновым, оказался на внутреннем радиусе, который Большунов отдал в силу того, что Устюгов ехал «в трубе». Дальше Устюгов переступанием ничего не мог делать.
Он один раз вежливо показал Большунову, что нужно отъехать, и на месте Большунова я бы занял дальний радиус и спокойно проехал поворот. Возможно, он не захотел или просто раньше не оказывался в таких ситуациях. В итоге произошел контакт, который повалили обоих.
На месте жюри я бы оценил этот эпизод как рейс-инцидент, все произошло непредумышленно, никто специальных маневров не делал», – сказал Крюков.
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