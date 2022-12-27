Никита Крюков: «На месте Большунова я бы занял дальний радиус и спокойно проехал поворот. Возможно, он не захотел или просто раньше не оказывался в таких ситуациях»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Никита Крюков Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Олимпийский чемпион в спринте Никита Крюков высказался о столкновении Сергея Устюгова и Александра Большунова в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

«Устюгов поравнялся с Большуновым, оказался на внутреннем радиусе, который Большунов отдал в силу того, что Устюгов ехал «в трубе». Дальше Устюгов переступанием ничего не мог делать.

Он один раз вежливо показал Большунову, что нужно отъехать, и на месте Большунова я бы занял дальний радиус и спокойно проехал поворот. Возможно, он не захотел или просто раньше не оказывался в таких ситуациях. В итоге произошел контакт, который повалили обоих.

На месте жюри я бы оценил этот эпизод как рейс-инцидент, все произошло непредумышленно, никто специальных маневров не делал», – сказал Крюков.

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4 комментария

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Чукча из Ичкерии
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Гоночный инцидент, ни Большунов, ни Устюгов не виноваты
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Верю-не верю
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Ответ shapor
Два брата-акробата, по-другому это и не назвать..
Нет, один, коверный из деревни Подывотье
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Pankratoff
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Кретины, такое может и травмой закончится. И это в ПФ спринта на КР, господя было бы из-за чего так бороться, оба спокойно проходили в финал....
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shapor
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Два брата-акробата, по-другому это и не назвать..
+6
-2
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