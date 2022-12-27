Анфиса Резцова о столконовении Большунова и Устюгова: «Не правы оба. Это не спортивное поведение, которое не красит спортсмена»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Анфиса Резцова Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала столкновение Сергея Устюгова и Александра Большунова в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

«Мне тяжело что-то сказать об этом инциденте. Как по мне, тут не правы оба – и Большунов, и Устюгов! Это не спортивное поведение, которое не красит спортсмена», – сказала Резцова.

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4 комментария

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Bdv68
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Верю-не верю
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Имя, сестра, имя спортсменА!!)
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Pankratoff
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Тот редкий случай когда я абсолютно согласен с Анфисой Анатольевной.
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Васильев отметился,Резцова свой вердикт вынесла,ждём Тихонова.
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