Анфиса Резцова о столконовении Большунова и Устюгова: «Не правы оба. Это не спортивное поведение, которое не красит спортсмена»
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала столкновение Сергея Устюгова и Александра Большунова в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.
«Мне тяжело что-то сказать об этом инциденте. Как по мне, тут не правы оба – и Большунов, и Устюгов! Это не спортивное поведение, которое не красит спортсмена», – сказала Резцова.
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