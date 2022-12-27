Анфиса Резцова о столконовении Большунова и Устюгова: «Не правы оба. Это не спортивное поведение, которое не красит спортсмена»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала столкновение и в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

«Мне тяжело что-то сказать об этом инциденте. Как по мне, тут не правы оба – и Большунов, и Устюгов! Это не спортивное поведение, которое не красит спортсмена», – сказала Резцова.

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