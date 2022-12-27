Турышев о столкновении Большунова и Устюгова: «Специального умысла не дать друг другу выиграть не было, просто контактная борьба»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Турышев Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Главный тренер сборной Ханты‑Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал столкновение Сергея Устюгова и Александра Большунова в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

– В этом моменте никто не виноват, это обычная стандартная ситуация, борьба. На повороте оба начали толкаться, друг другу помешали, вот и получилось падение. Такие падения далеко не первый раз в лыжных гонках.

– Мог ли сказаться на их контактной борьбе на повороте конфликт, который был до этого?

– Конфликт не играет роли, каждый из них просто пытался выйти вперед на повороте. Все опытные лыжники понимают, что так заходить в повороты не стоит, но они почему‑то решили сделать это, от этого и падение.

Я не разговаривал с Большуновым, поэтому не могу говорить про него, но с Устюговым мы общались, он сказал, что весь пролог проходил по дальнему радиусу, и на повороте он хотел выходить так же, может, это сыграло роль. Большунов мог взять левее, и не получилось бы такого.

Ничего криминального не вижу, специального умысла не дать друг другу выиграть не было, просто контактная борьба, – сказал Турышев.

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