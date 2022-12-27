Турышев о столкновении Большунова и Устюгова: «Специального умысла не дать друг другу выиграть не было, просто контактная борьба»

Главный тренер сборной Ханты‑Мансийского автономного округа по лыжным гонкам прокомментировал столкновение и в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

– В этом моменте никто не виноват, это обычная стандартная ситуация, борьба. На повороте оба начали толкаться, друг другу помешали, вот и получилось падение. Такие падения далеко не первый раз в лыжных гонках.

– Мог ли сказаться на их контактной борьбе на повороте конфликт, который был до этого?

– Конфликт не играет роли, каждый из них просто пытался выйти вперед на повороте. Все опытные лыжники понимают, что так заходить в повороты не стоит, но они почему‑то решили сделать это, от этого и падение.

Я не разговаривал с Большуновым, поэтому не могу говорить про него, но с Устюговым мы общались, он сказал, что весь пролог проходил по дальнему радиусу, и на повороте он хотел выходить так же, может, это сыграло роль. Большунов мог взять левее, и не получилось бы такого.

Ничего криминального не вижу, специального умысла не дать друг другу выиграть не было, просто контактная борьба, – сказал Турышев.

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова