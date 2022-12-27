Терентьев о столкновении Большунова и Устюгова: «Удивился только тому, что они опять сошлись вдвоем»
Лыжник Александр Терентьев высказался о столкновении Сергея Устюгова и Александра Большунова в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.
Терентьев выиграл гонку.
– Соперники, на которых вы настраивались, не бежали в финале. Так труднее или легче побеждать?
– Когда бежишь финал, не настраиваешься на тех, с кем бежать. В финале всегда сильнейшие, поэтому борешься со всеми, не важно с кем. Очень рад, что во второй раз в сезоне удалось выиграть.
– Видели, что случилось на трассе между Большуновым и Устюговым?
– Нет пока. Буду смотреть запись.
– Удивились тому, что произошло?
– Удивился только тому, что они опять сошлись вдвоем. А так нет.
– Сами были близки к падению?
– Сегодня был очень контактный спринт, много мест, где можно споткнуться, поэтому понимаю упавших соперников.
– Чувствовали, что Федор Назаров почти догнал вас на финише?
– Да, знал и чувствовал, что накатывает, поэтому работал на максимуме до конца, – сказал Терентьев.
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