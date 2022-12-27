Терентьев о столкновении Большунова и Устюгова: «Удивился только тому, что они опять сошлись вдвоем»

Лыжник Александр Терентьев высказался о столкновении и в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

Терентьев выиграл гонку.

– Соперники, на которых вы настраивались, не бежали в финале. Так труднее или легче побеждать?

– Когда бежишь финал, не настраиваешься на тех, с кем бежать. В финале всегда сильнейшие, поэтому борешься со всеми, не важно с кем. Очень рад, что во второй раз в сезоне удалось выиграть.

– Видели, что случилось на трассе между Большуновым и Устюговым?

– Нет пока. Буду смотреть запись.

– Удивились тому, что произошло?

– Удивился только тому, что они опять сошлись вдвоем. А так нет.

– Сами были близки к падению?

– Сегодня был очень контактный спринт, много мест, где можно споткнуться, поэтому понимаю упавших соперников.

– Чувствовали, что Федор Назаров почти догнал вас на финише?

– Да, знал и чувствовал, что накатывает, поэтому работал на максимуме до конца, – сказал Терентьев.

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