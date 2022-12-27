Тренер Устюгова: «У Сергея и Большунова нет конфликта: они просто не хотят друг другу уступать. От их мальчишества проиграли все»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Иван Брагин Лыжи

Иван Брагин, тренер лыжника Сергея Устюгова, высказался о столкновении своего подопечного с Александром Большуновым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

«Я смотрел гонку по телевизору. По трансляции однозначно обвинить лыжников не могу: не очень понятно, из-за чего все началось. Судьи должны разобраться. Получается, что оба проиграли. Никто не хочет уступать, а в итоге страдают все.

Мы не увидели той борьбы, которую Сергей и Александр могли бы показать. Два непримиримых характера не могут друг другу уступить. Сейчас послушал обоих: каждый считает, что он прав.

В итоге и получается, что третья гонка – и все по одному и тому же сценарию», – сказал Брагин.

«У Устюгова и Большунова нет конфликта: они просто не хотят друг другу уступать – в этом дело. Каждый хочет быть первым, поэтому так все и происходит. От их мальчишества проиграли все – в том числе болельщики», – добавил тренер.

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2 комментария

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Лизавета Анна -Мария
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Не хотят уступать, "мешками "обзываются, "маленько" ногой подтолкнул, лицо разбито - ну разве это конфликт?! Да просто детские игры((
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СемёнСемёныч
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Две сильные личности, два сильнейших спортсмена, два противостояния встретились на лыжне - это красиво, это феерично, это трагично и это чертовски здорово. Всё нормально будет, никакого конфликта нет, просто спортивная составляющая. Пусть будут взрывными на трассе, а болельщикам шикарное зрелище.
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