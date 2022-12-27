Тренер Устюгова: «У Сергея и Большунова нет конфликта: они просто не хотят друг другу уступать. От их мальчишества проиграли все»

, тренер лыжника , высказался о столкновении своего подопечного с в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

«Я смотрел гонку по телевизору. По трансляции однозначно обвинить лыжников не могу: не очень понятно, из-за чего все началось. Судьи должны разобраться. Получается, что оба проиграли. Никто не хочет уступать, а в итоге страдают все.

Мы не увидели той борьбы, которую Сергей и Александр могли бы показать. Два непримиримых характера не могут друг другу уступить. Сейчас послушал обоих: каждый считает, что он прав.

В итоге и получается, что третья гонка – и все по одному и тому же сценарию», – сказал Брагин.

«У Устюгова и Большунова нет конфликта: они просто не хотят друг другу уступать – в этом дело. Каждый хочет быть первым, поэтому так все и происходит. От их мальчишества проиграли все – в том числе болельщики», – добавил тренер.

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова