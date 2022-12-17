Юрий Бородавко : «Подрезал – это когда спортсмен прыгает на лыжи. Большунов опередил Устюгова, не наступая на носки, он находился впереди»

Тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что не подрезал Сергея Устюгова в финале спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

«Знаете, что такое подрезал? Это когда спортсмен прыгает на лыжи. А то, что он опередил, – он это сделал, не наступая на носки, он находился впереди, у Большунова было преимущество. На самом деле это было опережение, подреза не было.

Видно, что Александр тактически грамотно построил вообще все забеги, дошел до финишной части и не оставил никому никаких шансов. Было видно, что на сегодняшний день он сильнейший, , я считаю, тоже показал очень высокий уровень, по крайней мере в спринте, заняв второе место.

У Александра Терентьева на последнем подъеме произошел сбой, который ему просто не позволил бороться и с Большуновым, и с Устюговым. Он поймал определенный просвет и на финише уже не смог опередить, занял третье место, тоже достойно и почетно», – сказал Бородавко.