Дмитрий Губерниев: «Вяльбе не справляется с обязанностями президента Федерации лыжных гонок России»
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не справляется со своими обязанностями.
«Я все свое уже сказал. Человек не справляется с обязанностями президента Федерации лыжных гонок России.
Работа президента – это же не только приглашение тренеров, но и обеспечение трансляций. Если Елена Валерьевна (Вяльбе) не знает, что с трансляциями, то кто знает тогда? Иван Федорович Крузенштерн?
Она уверенно заявляла, что права у «Телеспорта». У кого вообще тогда права?
Если ее устраивает тот факт, что она не знает, когда будут показаны гонки, значит она – молодец, отлично популяризирует спорт в стране! Я ее с этим поздравляю!» – сказал Губерниев.
Вяльбе о том, будут ли трансляции лыж: «Не знаю. Почему у «Телеспорта» нет прав? Ну вот потому»
Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?
Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?
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