Дмитрий Губерниев: «Вяльбе не справляется с обязанностями президента Федерации лыжных гонок России»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что глава Федерации лыжных гонок России ( ) не справляется со своими обязанностями.

«Я все свое уже сказал. Человек не справляется с обязанностями президента Федерации лыжных гонок России.

Работа президента – это же не только приглашение тренеров, но и обеспечение трансляций. Если Елена Валерьевна (Вяльбе) не знает, что с трансляциями, то кто знает тогда? Иван Федорович Крузенштерн?

Она уверенно заявляла, что права у «Телеспорта». У кого вообще тогда права?

Если ее устраивает тот факт, что она не знает, когда будут показаны гонки, значит она – молодец, отлично популяризирует спорт в стране! Я ее с этим поздравляю!» – сказал Губерниев.

Вяльбе о том, будут ли трансляции лыж: «Не знаю. Почему у «Телеспорта» нет прав? Ну вот потому»

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?

Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?