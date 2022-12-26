Большунов о планах на 2023 год: «Лучше далеко вперед не загадывать. Будем надеяться, что в ближайшем будущем все встанет на свои места и все будет хорошо»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился ожиданиями от 2023 года.

— После истории с пикировкой с Сергеем Устюговым и мешками на ногах на пьедестале ему в качестве наглядного ответа ты говорил, что надо развлекаться. А раньше был в этом плане совсем другим. Что изменилось?

— Не другим — просто сконцентрированнее, больше настраивался на гонки. Сейчас соревнуемся на Кубке России, поэтому как-то попроще. Не вижу смысла уходить в себя, потому что быстрее от этого не побежишь. Нужно чаще радоваться. Вот ребята сейчас это делают, я тоже стараюсь быть на позитиве.

— Оглядываясь на этот год, есть что-то, что изменил бы?

— Нет. Все идет по плану.

— Что ждешь от 2023-го?

— Даже не знаю... Сейчас лучше далеко вперед не загадывать. Будем надеяться, что в ближайшем будущем все встанет на свои места и все будет хорошо.

— Новый год ты обычно встречаешь на «Тур де Ски». Какой теперь план?

— Для меня в этом плане сейчас сложновато, потому что имелось какое-то понимание, что ты проводишь этот период на гонках. Без этого как-то... Да нет, в принципе все нормально. У меня есть ребенок. Даже лучше, что могу уделить дочке время и побыть с семьей. Но со спортивной точки зрения хочется выступать на больших соревнованиях, – рассказал Большунов.

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

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13 комментариев

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Евгений Соболев
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Ни у кого ни чего не встанет)
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Сергей Нефёдов
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— “Все идет в строгом соответствии с планом»
— вы планировали в начале 2022 сидеть на российских стартах весь сезон 2022-2023?
— следующий вопрос
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Veld
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Желаю Саньку посетить больше ******** концертов! Меломан ****, под любое говно плясать готов.
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Иван_Флягин
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Встанет, ага. Кое что поперёк горла тебе встанет, Шурик)
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Российский пользователь
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все ок, скоро пойдет на митинг
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Сергей Орлов
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"Нет, все идет по плану". Полное ощущение, что наши спортсмены даже в школе не учились.
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zzzeeerrrooo
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Ответ Мишаня Кашников
А ты что сделал, в Грузию переехал?
Лучше в Грузию
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Вячеслав Пустохин
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"Всё встанет на свои места" - это какие места? Как оно встанет?
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Йенс Мустерманн
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Оксфордский словарь назвал «режим гоблина» словом 2022 года

Оксфордский словарь опубликовал результаты первого голосования за слово года — им стало выражение goblin mode («режим гоблина»). Это ленивое, неопрятное и эгоистичное поведение

Оксфордский словарь расшифровывает сленговое выражение «гоблинский режим» как «тип поведения, потворствующего собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности», которое обычно идет в комплекте «с отвержением социальных норм или ожиданий». Словарь отмечает, что выражение стало популярным в феврале 2022 года в соцсетях и после того, как во многих странах сделали послабления ограничений в связи с коронавирусом и люди стали чаще выходить на улицу.
https://www.rbc.ru/society/05/12/2022/638d92ed9a7947b6cae88da9

Очень в тему про поведение вечно второго. Живёт постоянно в режиме goblin mode.
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Мишаня Кашников
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Ответ Dmitry Pevunov
Саша, а что ты сделал. чтобы все встало на свои места? Съездил на митинг единой россии в Лужниках? Ну как лучше стало? Только честно...
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Мишаня Кашников
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Если в азиатскую конференцию перейдем, то лучше уже не будет
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Dmitry Pevunov
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Саша, а что ты сделал. чтобы все встало на свои места? Съездил на митинг единой россии в Лужниках? Ну как лучше стало? Только честно...
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AVKU
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С фразой из заголовка сложно не согласиться.
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