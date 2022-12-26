Большунов о планах на 2023 год: «Лучше далеко вперед не загадывать. Будем надеяться, что в ближайшем будущем все встанет на свои места и все будет хорошо»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам поделился ожиданиями от 2023 года.

— После истории с пикировкой с и мешками на ногах на пьедестале ему в качестве наглядного ответа ты говорил, что надо развлекаться. А раньше был в этом плане совсем другим. Что изменилось?

— Не другим — просто сконцентрированнее, больше настраивался на гонки. Сейчас соревнуемся на Кубке России, поэтому как-то попроще. Не вижу смысла уходить в себя, потому что быстрее от этого не побежишь. Нужно чаще радоваться. Вот ребята сейчас это делают, я тоже стараюсь быть на позитиве.

— Оглядываясь на этот год, есть что-то, что изменил бы?

— Нет. Все идет по плану.

— Что ждешь от 2023-го?

— Даже не знаю... Сейчас лучше далеко вперед не загадывать. Будем надеяться, что в ближайшем будущем все встанет на свои места и все будет хорошо.

— Новый год ты обычно встречаешь на «Тур де Ски». Какой теперь план?

— Для меня в этом плане сейчас сложновато, потому что имелось какое-то понимание, что ты проводишь этот период на гонках. Без этого как-то... Да нет, в принципе все нормально. У меня есть ребенок. Даже лучше, что могу уделить дочке время и побыть с семьей. Но со спортивной точки зрения хочется выступать на больших соревнованиях, – рассказал Большунов.

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