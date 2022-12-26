Большунов о планах на 2023 год: «Лучше далеко вперед не загадывать. Будем надеяться, что в ближайшем будущем все встанет на свои места и все будет хорошо»
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился ожиданиями от 2023 года.
— После истории с пикировкой с Сергеем Устюговым и мешками на ногах на пьедестале ему в качестве наглядного ответа ты говорил, что надо развлекаться. А раньше был в этом плане совсем другим. Что изменилось?
— Не другим — просто сконцентрированнее, больше настраивался на гонки. Сейчас соревнуемся на Кубке России, поэтому как-то попроще. Не вижу смысла уходить в себя, потому что быстрее от этого не побежишь. Нужно чаще радоваться. Вот ребята сейчас это делают, я тоже стараюсь быть на позитиве.
— Оглядываясь на этот год, есть что-то, что изменил бы?
— Нет. Все идет по плану.
— Что ждешь от 2023-го?
— Даже не знаю... Сейчас лучше далеко вперед не загадывать. Будем надеяться, что в ближайшем будущем все встанет на свои места и все будет хорошо.
— Новый год ты обычно встречаешь на «Тур де Ски». Какой теперь план?
— Для меня в этом плане сейчас сложновато, потому что имелось какое-то понимание, что ты проводишь этот период на гонках. Без этого как-то... Да нет, в принципе все нормально. У меня есть ребенок. Даже лучше, что могу уделить дочке время и побыть с семьей. Но со спортивной точки зрения хочется выступать на больших соревнованиях, – рассказал Большунов.
😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум
— вы планировали в начале 2022 сидеть на российских стартах весь сезон 2022-2023?
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Оксфордский словарь опубликовал результаты первого голосования за слово года — им стало выражение goblin mode («режим гоблина»). Это ленивое, неопрятное и эгоистичное поведение
Оксфордский словарь расшифровывает сленговое выражение «гоблинский режим» как «тип поведения, потворствующего собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности», которое обычно идет в комплекте «с отвержением социальных норм или ожиданий». Словарь отмечает, что выражение стало популярным в феврале 2022 года в соцсетях и после того, как во многих странах сделали послабления ограничений в связи с коронавирусом и люди стали чаще выходить на улицу.
https://www.rbc.ru/society/05/12/2022/638d92ed9a7947b6cae88da9
Очень в тему про поведение вечно второго. Живёт постоянно в режиме goblin mode.