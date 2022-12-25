Бородавко о конфликте Большунова и Устюгова: «У нас будет определенный разговор, разберем эту тему. Но все это должно быть внутри группы, не для прессы»

Тренер сборной России по лыжным гонкам заявил, что между и Александром Большуновым нет серьезного конфликта.

После финала классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске Устюгов заявил, что Большунов наступил ему на лыжи, и отказался пожать руку Александру.

– У Устюгова и Большунова уже как минимум второй яркий эпизод в сезоне. Это можно назвать крупным конфликтом? Или просто эмоции?

– Да какой конфликт? Это спортивный эпизод, когда спортсмен переживает за результат.

Спринт — это такая вещь... Тут много мелких факторов, победить могут многие. Поэтому и борьба такая интересная, отсюда все эти переживания. Лишь бы это не вылилось в какую‑то конфронтацию, не выходило за рамки правил и человеческих отношений.

В спринте всегда бывают возможности, например, сломать палку сопернику или ударить сзади по кончику лыжи. Важно, чтобы спортсмены не пошли по этому пути. А все остальное – проходящее. А эмоции придают ажиотаж и дополнительный интерес к лыжным гонкам.

Сейчас болельщики Устюгова ополчились против Большунова, а болельщики Большунова, напротив, отстаивают его позицию. Это подогревает интерес, и теперь все будут ждать следующей гонки, чтобы титаны выяснили отношения между собой.

– Вы будете проводить очную ставку между ними? Чтобы нивелировать сам конфликт, который, кажется, от этапа к этапу все больше просматривается?

– Во‑первых, это не моя компетенция. Разбирать данный эпизод должны жюри соревнований, они должны разговаривать и объяснять правила. То, что скажу я, это все будет неофициально.

Существует специальная форма, где жюри может пригласить спортсменов и разобрать с ними ситуацию, чтобы инцидент был исчерпан. Наше руководство обладает необходимым опытом, чтобы управлять этим процессом.

Во‑вторых, у нас действительно будет определенный разговор, разберем эту тему. Но все это должно быть внутри группы, это не для прессы, – сказал Бородавко.

Устюгов о том, почему не пожал руку Большунову: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво»

Александр Большунов: «Устюгов думает, что были нарушены правила? Пускай с камерой бегает. Когда он наступал, закрывал, все говорили, что все нормально»