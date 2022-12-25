Бородавко о конфликте Большунова и Устюгова: «У нас будет определенный разговор, разберем эту тему. Но все это должно быть внутри группы, не для прессы»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что между Сергеем Устюговым и Александром Большуновым нет серьезного конфликта. 

После финала классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске Устюгов заявил, что Большунов наступил ему на лыжи, и отказался пожать руку Александру.

– У Устюгова и Большунова уже как минимум второй яркий эпизод в сезоне. Это можно назвать крупным конфликтом? Или просто эмоции?

– Да какой конфликт? Это спортивный эпизод, когда спортсмен переживает за результат.

Спринт — это такая вещь... Тут много мелких факторов, победить могут многие. Поэтому и борьба такая интересная, отсюда все эти переживания. Лишь бы это не вылилось в какую‑то конфронтацию, не выходило за рамки правил и человеческих отношений.

В спринте всегда бывают возможности, например, сломать палку сопернику или ударить сзади по кончику лыжи. Важно, чтобы спортсмены не пошли по этому пути. А все остальное – проходящее. А эмоции придают ажиотаж и дополнительный интерес к лыжным гонкам.

Сейчас болельщики Устюгова ополчились против Большунова, а болельщики Большунова, напротив, отстаивают его позицию. Это подогревает интерес, и теперь все будут ждать следующей гонки, чтобы титаны выяснили отношения между собой.

– Вы будете проводить очную ставку между ними? Чтобы нивелировать сам конфликт, который, кажется, от этапа к этапу все больше просматривается?

– Во‑первых, это не моя компетенция. Разбирать данный эпизод должны жюри соревнований, они должны разговаривать и объяснять правила. То, что скажу я, это все будет неофициально.

Существует специальная форма, где жюри может пригласить спортсменов и разобрать с ними ситуацию, чтобы инцидент был исчерпан. Наше руководство обладает необходимым опытом, чтобы управлять этим процессом.

Во‑вторых, у нас действительно будет определенный разговор, разберем эту тему. Но все это должно быть внутри группы, это не для прессы, – сказал Бородавко. 

Устюгов о том, почему не пожал руку Большунову: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво»

Александр Большунов: «Устюгов думает, что были нарушены правила? Пускай с камерой бегает. Когда он наступал, закрывал, все говорили, что все нормально»

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