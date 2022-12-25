Дмитрий Губерниев: «Чтобы о лыжах сейчас говорили, они нуждаются в скандалах. Там великолепные спортсмены, а люди обсуждают черт-те что»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конфликтной ситуации между лыжниками и .

«Вместо спортивных лыжных результатов все опять обсуждают скандальные ситуации. Состав участников финала был потрясающим. Жаль, обсуждают все что угодно, но не спорт.

Хочется обсудить великолепную борьбу, а не взаимоотношения Устюгова и Большунова. Думаю, что большинство телезрителей даже этого не видели, потому что смотрели биатлон из Рязани и получали удовольствие.

Для того чтобы о лыжах говорили сейчас, они нуждаются в скандалах. Там великолепные спортсмены, а люди обсуждают черт-те что», – сказал Губерниев.

Первый тренер Устюгова: «Большунов по-мелкому себя неспортивно ведет. Инцидент во второй гонке подряд, а судьи как будто не видят ничего»