Дмитрий Губерниев: «Чтобы о лыжах сейчас говорили, они нуждаются в скандалах. Там великолепные спортсмены, а люди обсуждают черт-те что»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конфликтной ситуации между лыжниками Сергеем Устюговым и Александром Большуновым.

«Вместо спортивных лыжных результатов все опять обсуждают скандальные ситуации. Состав участников финала был потрясающим. Жаль, обсуждают все что угодно, но не спорт.

Хочется обсудить великолепную борьбу, а не взаимоотношения Устюгова и Большунова. Думаю, что большинство телезрителей даже этого не видели, потому что смотрели биатлон из Рязани и получали удовольствие.

Для того чтобы о лыжах говорили сейчас, они нуждаются в скандалах. Там великолепные спортсмены, а люди обсуждают черт-те что», – сказал Губерниев. 

Первый тренер Устюгова: «Большунов по-мелкому себя неспортивно ведет. Инцидент во второй гонке подряд, а судьи как будто не видят ничего»

4 комментария

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artpal
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Вот кто бы говорил - Губер сам всю свою карьеру выезжает на обсуждении цвета трусов биатлонисток
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Евгений - 79
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Начинает говорить о лыжах и все равно завершает биатлоном. Троль
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s_h_a_m_a_n
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Вот шалабол-он же не смотрел?
Откуда он про борьбу в финале знает?
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Ебздрогыч
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Бедный Губер, едят его хлеб! Обычно он хайпится на скандалах, а тут ребята лыжники без него замутили. Обидно до жути!
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