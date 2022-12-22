Вяльбе о Российско-китайских молодежных играх: «Ребята были в восторге от этих соревнований. Заточение без международных стартов дает о себе знать»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) высказалась о Российско-китайских молодежных играх в Цзилине.

На турнире выступили Савелий Коростелев, Александр Ившин, Евгения Крупицкая, Дарья Непряева и другие российские лыжники.

«У нас ребята были в восторге от этих соревнований, заточение без международных стартов дает о себе знать.

Те, кто не «заезжали» на пьедестал, плакали и расстраивались, или, наоборот, радовались победам.

Для нас это было толчком, чтобы мы не думали, что навсегда заточены в своей стране. Мы знаем, к чему готовимся.

Было видно, что это мероприятие важно для китайской стороны. Для людей это был как глоток воздуха. Общение с людьми – это всегда очень здорово», – сказала Вяльбе.