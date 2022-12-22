Вяльбе о Российско-китайских молодежных играх: «Ребята были в восторге от этих соревнований. Заточение без международных стартов дает о себе знать»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о Российско-китайских молодежных играх в Цзилине.
На турнире выступили Савелий Коростелев, Александр Ившин, Евгения Крупицкая, Дарья Непряева и другие российские лыжники.
«У нас ребята были в восторге от этих соревнований, заточение без международных стартов дает о себе знать.
Те, кто не «заезжали» на пьедестал, плакали и расстраивались, или, наоборот, радовались победам.
Для нас это было толчком, чтобы мы не думали, что навсегда заточены в своей стране. Мы знаем, к чему готовимся.
Было видно, что это мероприятие важно для китайской стороны. Для людей это был как глоток воздуха. Общение с людьми – это всегда очень здорово», – сказала Вяльбе.
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