Вяльбе о Российско-китайских молодежных играх: «Ребята были в восторге от этих соревнований. Заточение без международных стартов дает о себе знать»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о Российско-китайских молодежных играх в Цзилине.

На турнире выступили Савелий Коростелев, Александр Ившин, Евгения Крупицкая, Дарья Непряева и другие российские лыжники.

«У нас ребята были в восторге от этих соревнований, заточение без международных стартов дает о себе знать. 

Те, кто не «заезжали» на пьедестал, плакали и расстраивались, или, наоборот, радовались победам.

Для нас это было толчком, чтобы мы не думали, что навсегда заточены в своей стране. Мы знаем, к чему готовимся. 

Было видно, что это мероприятие важно для китайской стороны. Для людей это был как глоток воздуха. Общение с людьми – это всегда очень здорово», – сказала Вяльбе.

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