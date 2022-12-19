Вяльбе о выступлении Коростелева за сборную Китая в эстафете: «Всем было приятно – и Савелий с золотой медалью, и у китайцев одно золото есть»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассказала о выступлении за сборную Китая в эстафете на Российско-китайских молодежных играх.

Коростелев бежал на 4-м этапе. На финише он и Егор Митрошин, выступавший за Россию, взялись за руки.

«Что касается выступления Коростелева в составе сборной Китая, история следующая. На собрании капитанов наш тренер Сергей Сергеевич Дергунов предложил своему китайскому коллеге такой вариант, что Савелий может быть у них финишером.

Конечно же, представители сборной Китая сразу согласились. Ну а перед эстафетой я предложила ребятам объединить команды в одну и продемонстрировать дружеский финиш.

Мне кажется, всем ребятам было приятно: и Савелий с золотой медалью, и у китайцев одно золото есть. Получилось здорово», – сказала Вяльбе.

«Победила дружба». Коростелев и Митрошин взялись за руки на финише эстафеты на Российско-китайских молодежных играх