Лыжи. Российско-китайские молодежные игры. Коростелев и Крупицкая одержали победы в классических «разделках», Родионов и Пантрина – 2-е

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Лыжники Евгения Крупицкая и Савелий Коростелев одержали победы в классических «разделках» в рамках Российско-китайских молодежных игр в Чанчуне.

Лыжные гонки

Российско-китайские молодежные игры

Чанчунь, Китай

Мужчины

15 км, раздельный старт, классический стиль

1. Савелий Коростелев – 37.36,78

2. Никита Родионов – 38.04,81

3. Егор Митрошин – 38.32,48

4. Александр Ившин – 38.35,28

5. Даниил Муралеев – 40.24,05

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Евгения Крупицкая – 29.53,28

2. Елизавета Пантрина – 29.55,64

3. Ольга Жолудева – 30.08,35

4. Алина Пеклецова – 30.12,47

5. Дарья Непряева – 30.52,04

6. Арина Каличева – 31.18,16

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