Лыжи. Российско-китайские молодежные игры. Коростелев и Крупицкая одержали победы в классических «разделках», Родионов и Пантрина – 2-е
Лыжники Евгения Крупицкая и Савелий Коростелев одержали победы в классических «разделках» в рамках Российско-китайских молодежных игр в Чанчуне.
Лыжные гонки
Российско-китайские молодежные игры
Чанчунь, Китай
Мужчины
15 км, раздельный старт, классический стиль
1. Савелий Коростелев – 37.36,78
2. Никита Родионов – 38.04,81
3. Егор Митрошин – 38.32,48
4. Александр Ившин – 38.35,28
5. Даниил Муралеев – 40.24,05
Женщины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Евгения Крупицкая – 29.53,28
2. Елизавета Пантрина – 29.55,64
3. Ольга Жолудева – 30.08,35
4. Алина Пеклецова – 30.12,47
5. Дарья Непряева – 30.52,04
6. Арина Каличева – 31.18,16
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