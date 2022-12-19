Вяльбе о Российско-китайских молодежных играх: «Что-то совсем слабеньких конкурентов для нас привезли»

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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об условиях и уровне конкуренции на Российско-китайских молодежных играх в Цзилине.

На турнире выступили Савелий Коростелев, Александр Ившин, Евгения Крупицкая, Дарья Непряева и другие российские лыжники.

«Ребята сказали, что трасса сложная – вроде бы тягуны небольшие, но она совсем не быстрая, что и показывали результаты.

Снег искусственный, поэтому приходилось объяснять организаторам, чтобы каждый день проходили трассу ратраком, иначе она превратится в бетон.

Единственное, что-то совсем слабеньких конкурентов для нас они привезли. У них, конечно, и нет лыжников сильнее, но могли бы уже натренировать кого-нибудь. Но, наверное, мы привезли слишком сильных спортсменов.

Самое главное, что у нас внутри команды была сильная конкуренция. Я видела, как спортсмены настраивались на борьбу между собой.

С погодой нам тоже повезло. Ветра не было, несмотря на мороз, бегали в комфортных условиях», – сказала Вяльбе. 

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