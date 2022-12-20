Червоткин о выступлении в Кирово-Чепецке: «Пока не все супер, но по результату мы идем вверх. Чувствуется, что натренированность падает»

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете прокомментировал свое выступление в коньковой «разделке» на 30 км на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке (2-е место).

– На этом этапе вы завоевали две медали. Как сами его оцените для себя по итогам?

– Пока не все супер, но, как я уже говорил, по результату мы идем вверх. Посмотрим, что будет дальше. Надо все равно сейчас потренироваться. Чувствуется, что натренированность падает уже. Проделали много скоростной работы, объема. Особенно по этим соревновательным дням. Все‑таки тут были и пятнашка, и тридцатка, и спринт, включая финал.

Поэтому сейчас будет небольшой перерыв. Для меня в Красногорске будет одна гонка, а потом будет подводка к «Чемпионским высотам», альтернативным соревнованиям.

– Какая вообще тактика была в сегодняшней гонке?

– Планировал начинать достаточно быстро и терпеть. Однако не совсем получилось. В одном месте произошел спад скорости. Даже сам не понял, где конкретно. Еще посмотрю по отсечкам. Будем анализировать, какой участок трассы это был. Предполагаю, что равнина или часть какого‑то подъема.

– Все отмечают, что тут трасса тяжелая. Насколько это в гонке на 30 км ощущается?

– На самом деле, она действительно сложная. Сегодня еще тяжелое скольжение достаточно, так как подморозило, выпал свежий снег. Мы бежали примерно 1 час и 13 минут, и это весьма медленно для тридцатки свободным стилем. Трасса и набор высоты на круге очень приличные, – сказал Червоткин.