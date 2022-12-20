Юрий Бородавко: «У Большунова накопилась усталость. Сегодня у него не было цели добиться победы любой ценой, он все сделал правильно»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил результаты трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на Кубке России.

Сегодня лыжник занял третье место в коньковой «разделке» на 30 км в Кирово-Чепецке.

«Завершился еще один этап, было много гонок, переездов, у спортсменов накопилась усталость, все уже утомились. Ничего удивительного не происходит, все идет своим чередом, все ожидаемо. Я еще не встречал ни одного железного спортсмена, все рано или поздно устают.

Что касается третьего места Большунова, оно говорит о том, что он очень сильно выкладывался во всех гонках, у него накопилась усталость, он почувствовал определенную тяжесть. Сегодня у него не было цели добиться победы любой ценой, он все сделал правильно», – сказал Бородавко.