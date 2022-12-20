Большунов о 3-м месте в коньковой «разделке»: «Вчера вечером немного спину стало тянуть. На разминке уже понимал, что будет сложная гонка»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам прокомментировал свое выступление в коньковой «разделке» на 30 км на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке (3-е место).

– Если оценивать все гонки в Кирово‑Чепецке, можно занести себе в актив данный этап?

– Да, все хорошо прошло.

– Сегодня чего именно не хватило для победы?

– Не то что не хватило... Вчера вечером немного спину стало тянуть. На разминке уже понимал, что будет сложная гонка, и думал, бежать или нет. После первого круга чувствовал, что не моя гонка, местами даже думал, что проеду ее просто, без борьбы. Однако после 15 км решил, что надо постараться добежать – заехал все‑таки третьим.

– Многие отмечают сложность трассы. Это ощущается на дистанции?

– Трасса сложная, но рабочая. Скорее у меня немного не то самочувствие было. Все 30 км пришлось напрягаться.

– Между этапами получается как‑то отдыхать? С семьей время проводите?

– Сейчас с этим сложно. Переезды, соревнования одно за другим.

– В Красногорске планируете выступать?

– От спины все зависит. Сейчас после гонки почувствовал небольшую боль. Надо будет смотреть по самочувствию, – сказал Большунов.