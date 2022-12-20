Александр Терентьев: «Быть популярным – это тяжелая работа. Низкий поклон Степановой за то, что она поднимает лыжные гонки»

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Российский лыжник Александр Терентьев высказался о медийности и ведении соцсетей.

– Не особо любишь публичность?

– Это действительно так.

Вероника Степанова часто говорит, что молодые атлеты, наоборот, должны быть более медийными…

– Я как-то никогда не был таким популярным. Не вел соцсети. Пока мне это неинтересно.

– Хотя я видел, что у тебя YouTube-канал есть. Не думал развивать?

– Да я просто два видео сделал как-то, ха-ха. Не то что даже пытался прямо завести канал, а просто вдохновение появилось пару раз. При этом не было цели раскрутиться, распиариться, прибавить себе подписчиков...

Быть популярным – это тяжелая работа. Веронике, конечно, низкий поклон за то, что она поднимает лыжные гонки, но я так не смогу. Пытался, не смог. Пока я бегаю, – сказал Терентьев.

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