Александр Терентьев: «Быть популярным – это тяжелая работа. Низкий поклон Степановой за то, что она поднимает лыжные гонки»
Российский лыжник Александр Терентьев высказался о медийности и ведении соцсетей.
– Не особо любишь публичность?
– Это действительно так.
– Вероника Степанова часто говорит, что молодые атлеты, наоборот, должны быть более медийными…
– Я как-то никогда не был таким популярным. Не вел соцсети. Пока мне это неинтересно.
– Хотя я видел, что у тебя YouTube-канал есть. Не думал развивать?
– Да я просто два видео сделал как-то, ха-ха. Не то что даже пытался прямо завести канал, а просто вдохновение появилось пару раз. При этом не было цели раскрутиться, распиариться, прибавить себе подписчиков...
Быть популярным – это тяжелая работа. Веронике, конечно, низкий поклон за то, что она поднимает лыжные гонки, но я так не смогу. Пытался, не смог. Пока я бегаю, – сказал Терентьев.
Комментарии