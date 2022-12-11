Вероника Степанова: «Я общаюсь со спортсменами, которые сейчас соревнуются на Кубке мира. По нам они скучают, но сказать боятся»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) соцсети Вероника Степанова Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова заявила, что участники Кубка мира скучают по российским лыжникам.

«Очень много свободного времени профессиональный спортсмен тратит на восстановление. Это массаж, растяжка, забежки, процедуры у врача...

А так, я читаю новости и общаюсь со спортсменами, которые сейчас соревнуются на этапе Кубка мира. По нам они скучают, но сказать боятся», – Степанова.

«На социальные сети хватает времени. Даже во время гонки бежала и думала, что дальше написать, какой пост. Иногда бежала с Настей Прокофьевой, спросила ее тоже», – добавила лыжница.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные