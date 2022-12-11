Вероника Степанова: «Я общаюсь со спортсменами, которые сейчас соревнуются на Кубке мира. По нам они скучают, но сказать боятся»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете заявила, что участники Кубка мира скучают по российским лыжникам.

«Очень много свободного времени профессиональный спортсмен тратит на восстановление. Это массаж, растяжка, забежки, процедуры у врача...

А так, я читаю новости и общаюсь со спортсменами, которые сейчас соревнуются на этапе Кубка мира. По нам они скучают, но сказать боятся», – Степанова.

«На социальные сети хватает времени. Даже во время гонки бежала и думала, что дальше написать, какой пост. Иногда бежала с Настей Прокофьевой, спросила ее тоже», – добавила лыжница.