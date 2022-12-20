«Китайцы немного не поняли, чего мы хотим, и включали гимн по кругу. Но мы все равно были довольны». Коростелев о Российско-китайских молодежных играх

Лыжник Савелий Коростелев рассказал об участии в Российско-китайских молодежных играх, проходивших в Чанчуне.

«На Российско-китайских играх царила дружеская атмосфера, на то эти соревнования и были направлены на укрепление дружбы. Мы тут все общались, волонтеры – прекрасные люди, разговаривающие по-русски. А их акцент – это лучший акцент, который я слышал, он придает им неповторимый шарм.

Познакомились со своими китайскими сверстниками, парочка ребят тренировалась у Никиты Крюкова. Они очень надеются, что в следующем году он вернется к работе. Очень приятные, добрые и общительные спортсмены. Хотелось бы побегать с ними на международных стартах более высокого уровня.

В первый день, когда нам принесли флаг, чтобы мы стояли на пьедестале с российским триколором, было немногого неожиданно и приятно. Реально другие ощущения, поскольку с флагом мы не стояли очень давно, с юниорского чемпионата мира.

А с гимном, чтобы уж закрыть историю, ситуация была такова – китайцы немного не поняли, чего мы хотим, и включали гимн вообще по кругу, не останавливая проигрыш, но мы все равно были довольны. Затем, конечно, поправили.

Про эстафету Елена Валерьевна уже все рассказала. Действительно, это была ее идея, чтобы мы с Егором Митрошиным финишировали вместе [в эстафете]. Сначала удивились, но что не сделаешь ради дружбы? Все довольны остались. Прикольно получилось», – сказал Коростелев.

«Победила дружба». Коростелев и Митрошин взялись за руки на финише эстафеты на Российско-китайских молодежных играх