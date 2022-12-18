«Победила дружба». Коростелев и Митрошин взялись за руки на финише эстафеты на Российско-китайских молодежных играх

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Российские лыжники Савелий Коростелев и Егор Митрошин взялись за руки на финише эстафеты на Российско-китайских молодежных играх.

Коростелев представлял сборную Китая, Митрошин – сборную России. Команды разделили золото.

«Доброе утро. А у нас дружба победила», – написал Коростелев.

Лыжные гонки

Российско-китайские молодежные игры

Чанчунь, Китай

Юноши

Эстафета, 4x2,5 км

1. Россия (Александр Ившин, Никита Родионов, Даниил Муралеев, Егор Митрошин)

1. Китай (Савелий Коростелев на 4-м этапе)

День, когда вы впервые услышали о Большунове – трое русских победно финишировали за руки

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