Елена Вяльбе: «Не думаю, что кто-то возьмется показывать Кубок России по лыжам. Не знаю, обидно это или нет»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что вряд ли оставшиеся этапы Кубка России будут транслироваться по телевидению.
На данный момент прошли три этапа Кубка России – показа по телевидению не было.
«Не думаю, что кто-то возьмется показывать Кубок России. Не знаю, обидно это или нет.
Мы права передали «Телеспорту». Они занимаются этим», – сказала Вяльбе.
Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?
Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов
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