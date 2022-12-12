Елена Вяльбе: «Не думаю, что кто-то возьмется показывать Кубок России по лыжам. Не знаю, обидно это или нет»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) сообщила, что вряд ли оставшиеся этапы Кубка России будут транслироваться по телевидению.

На данный момент прошли три этапа Кубка России – показа по телевидению не было.

«Не думаю, что кто-то возьмется показывать . Не знаю, обидно это или нет.

Мы права передали «Телеспорту». Они занимаются этим», – сказала Вяльбе.

Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?

Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов