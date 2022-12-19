Расписание соревнований пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске
С 25 по 28 декабря в Красногорске пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Кубок России по лыжным гонкам-2022/23
5-й этап
Красногорск
Расписание гонок
25 декабря
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
11.00 – квалификация, 13.30 – финалы
27 декабря
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
11.00 – квалификация, 13.30 – финалы
28 декабря
Женщины, 10 км, классический стиль
10.30
Мужчины, 15 км, классический стиль
12.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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