Расписание соревнований пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

С 25 по 28 декабря в Красногорске пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание соревнований.

по лыжным гонкам-2022/23

5-й этап

Красногорск

Расписание гонок

25 декабря

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

11.00 – квалификация, 13.30 – финалы

27 декабря

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

11.00 – квалификация, 13.30 – финалы

28 декабря

Женщины, 10 км, классический стиль

10.30

Мужчины, 15 км, классический стиль

12.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.