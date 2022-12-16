Министерство спорта Кировской области будет транслировать в соцсетях гонки этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
Министерство спорта и туризма Кировской области проведет трансляции этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.
Соревнования в Кирово-Чепецке пройдут с 17 по 20 декабря.
В программе этапа – классические спринты, а также классические и коньковые гонки с раздельным стартом.
Посмотреть прямые трансляции можно будет на странице организации ВКонтакте.
Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?
Комментарии