Министерство спорта Кировской области будет транслировать в соцсетях гонки этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке

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Министерство спорта и туризма Кировской области проведет трансляции этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

Соревнования в Кирово-Чепецке пройдут с 17 по 20 декабря. 

В программе этапа – классические спринты, а также классические и коньковые гонки с раздельным стартом. 

Посмотреть прямые трансляции можно будет на странице организации ВКонтакте. 

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