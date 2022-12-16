Министерство спорта Кировской области будет транслировать в соцсетях гонки этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке

Министерство спорта и туризма Кировской области проведет трансляции этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

Соревнования в Кирово-Чепецке пройдут с 17 по 20 декабря.

В программе этапа – классические спринты, а также классические и коньковые гонки с раздельным стартом.

Посмотреть прямые трансляции можно будет на странице организации ВКонтакте.

Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

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