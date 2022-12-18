Мария Истомина: «На финише я слышала, что меня объявляют как Степанову. Думаю: «Ну ладно, видимо, в этот раз я похожа на Веронику»

Лыжница Мария Истомина прокомментировала свое выступление в классической «разделке» на 10 км на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке (2-е место).

– Сегодня было значительно лучше, в том числе по самочувствию. Я работала, бежала, были небольшие проблемы со здоровьем, но в целом все хорошо. Какие проблемы? У меня периодически колет бока, сегодня тоже было.

– Чего не хватило во вчерашней гонке?

– Я проиграла тактически, неправильно выбрала позицию, потом еще одну ошибку совершила. На финиш мне нужно выходить на лидирующей позиции, потому что у меня нет жесткого финишного ускорения, как у спринтеров. Тут я выкатилась в группе, все включились тут же, а я не смогла.

В целом в Кирово‑Чепецке тяжелые погодные условия. Но мы уже бежали в похожую погоду в Чусовом, по этому поводу я уже пережила все эмоции. А сегодня уже было: «Ну, снег. Да и ладно».

– Тяжело ли подобрать лыжи под такую погоду?

– У меня было две пары, особых сложностей не было. Мы со смазчиком Андреем откатали и выбрали однозначно ту пару, на которой я бежала вчера. Я даже не сомневалась в том, какие лучшие выбрать.

– Была ли выше мотивация с появлением Непряевой на старте?

– Да, конечно, было интереснее, результаты плотнее, ведут тебя не только по одной . Плюс ты знаешь, что девочки вот здесь добавят, значит тоже нужно отработать.

– Что нужно сделать, чтобы догнать Степанову?

– Нужно сделать правильную работу. Сегодня мне бежалось еще лучше, чем в Чусовом. Думаю, что за счет стартов и скоростной работы мы уже выходим на новый уровень. Надо еще чуть подработать. Главный старт для нас – альтернативный чемпионат мира, будем готовиться к нему.

На финише я слышала, что меня объявляют как Веронику Степанову. Думаю: «Ну ладно, видимо, в этот раз я похожа на Веронику». Бывает, погода такая – номер плохо видно, плюс мы все в красных комбинезонах, в очках, в шапках, все одинаковые, – сказала Истомина.