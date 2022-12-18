Александр Большунов: «Мотивации в этом сезоне хватает. Получается иногда выигрывать»
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что ему хватает мотивации выступать в этом сезоне.
Сегодня Большунов победил в классической «разделке» на 15 км на этапе Кубка России в Кирово‑Чепецке.
– Спасибо болельщикам за то, что поддерживают нас, подбадривают, благодаря этому мы стараемся бежать еще быстрее.
– Понравились ли вам сегодня трасса и погода?
– Такая погода не всегда встречается. Мне кажется, первый раз, когда так сильно валит снег. Но во всех погодных условиях нужно бегать. Мы должны радоваться, что идет снег, его много.
– У вас все сегодня получилось?
– Да.
– Вы дважды выиграли здесь. У соперников есть шансы в гонке на 30 километров?
– Шансы всегда есть. 30 километров – большая дистанция. Посмотрим, как пойдет. По ходу гонки будет ясно.
– Что легче – бежать по трассе или общаться с болельщиками?
– Не могу сказать. По трассе тоже сложно бежать – много сил тратишь. Понятно, что это привычно тебе, когда тренируешься, соревнуешься.
Когда много болельщиков, это приятно. После гонки с большим желанием приходишь сюда, фотографируешься, раздаешь автографы. Они же не просто так сюда приезжают.
Им будет обидно, если мы после финиша будем сразу уходить. Болельщики ждут и надеются, ну, а мы приходим, раздаем автографы, фотографируемся, чтобы их порадовать.
– Вы говорили, что нет смысла готовиться на полную в начале сезона. На сколько процентов оцените свою готовность?
– Я не говорил, что нет смысла готовиться. Нет смысла выходить на суперрезультаты в начале сезона. Сейчас сезон начался, надо потихоньку выходить на оптимальные скорости.
– Вам хватает мотивации в этом сезоне?
– Хватает, получается иногда выигрывать, – сказал Большунов.
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