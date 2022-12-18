Александр Большунов: «Мотивации в этом сезоне хватает. Получается иногда выигрывать»

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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что ему хватает мотивации выступать в этом сезоне.

Сегодня Большунов победил в классической «разделке» на 15 км на этапе Кубка России в Кирово‑Чепецке.

– Спасибо болельщикам за то, что поддерживают нас, подбадривают, благодаря этому мы стараемся бежать еще быстрее.

– Понравились ли вам сегодня трасса и погода?

– Такая погода не всегда встречается. Мне кажется, первый раз, когда так сильно валит снег. Но во всех погодных условиях нужно бегать. Мы должны радоваться, что идет снег, его много.

– У вас все сегодня получилось?

– Да.

– Вы дважды выиграли здесь. У соперников есть шансы в гонке на 30 километров?

– Шансы всегда есть. 30 километров – большая дистанция. Посмотрим, как пойдет. По ходу гонки будет ясно.

– Что легче – бежать по трассе или общаться с болельщиками?

– Не могу сказать. По трассе тоже сложно бежать – много сил тратишь. Понятно, что это привычно тебе, когда тренируешься, соревнуешься.

Когда много болельщиков, это приятно. После гонки с большим желанием приходишь сюда, фотографируешься, раздаешь автографы. Они же не просто так сюда приезжают.

Им будет обидно, если мы после финиша будем сразу уходить. Болельщики ждут и надеются, ну, а мы приходим, раздаем автографы, фотографируемся, чтобы их порадовать.

– Вы говорили, что нет смысла готовиться на полную в начале сезона. На сколько процентов оцените свою готовность?

– Я не говорил, что нет смысла готовиться. Нет смысла выходить на суперрезультаты в начале сезона. Сейчас сезон начался, надо потихоньку выходить на оптимальные скорости.

– Вам хватает мотивации в этом сезоне?

– Хватает, получается иногда выигрывать, – сказал Большунов. 

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