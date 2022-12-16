Вероника Степанова: «Мне не нравится, что люди с психическими отклонениями присылают угрозы расправиться с русскими, когда увидят нас на лыжных трассах Скандинавии»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете рассказала, почему считает неизбежной смену Европы на Азию в спортивном плане.

«Запад становится все более странен и все более чужд. Терпеть не могу, когда мои слова перевирают или выдергивают из контекста, поэтому читайте внимательно: у меня нет проблем с абсолютным большинством тамошних людей, правил поведения и законов.

Я много поездила в последние годы по Европе. Впрочем, «поездила» неверное слово – большую часть времени там проводила. Не только в финских и альпийских деревушках, но и в столицах, в туристических центрах.

Я не смущаюсь говорить по-английски, дружу и с западными спортсменами, и с людьми, к спорту отношения не имеющими. Мне кажется, что я чувствую ритм и вайб Европы (Западной – я никогда не была в Восточной). Там есть на что посмотреть и чему поучиться.

Но мне не нравятся многие вещи, многие тенденции, которые я там наблюдаю и отчасти испытываю на себе. Несогласие с некоторыми я стала высказывать еще будучи совсем малоизвестной лыжницей более года назад.

Например, с курсом на бодипозитив или с охами-ахами и хейтом, когда тренер прямо говорит лыжнице: «Ты, подруга, плохо бежишь, потому что лишние килограммы наела, пора диету поменять».

Мне не нравится, когда мои друзья опаздывают на самолет, потому что экорадикалы себя к автобану в аэропорт приклеили. Мне не нравится, когда другие радикалы перекрывают трассу гонки лыжного Кубка мира.

Мне совершенно не нравится, что люди с явными психическими отклонениями присылают угрозы расправиться с русскими спортсменами, когда нас на тех же лыжных трассах Скандинавии увидят.

Я достаточно успела увидеть откровенной ненависти в глазах демонстрантов, что в феврале прибыли к нашей гостинице в те пару дней, пока российская команда находилась в Осло.

Даже если бы сейчас нашу команду пригласили, допустили до выступлений в той же Норвегии, то пришлось бы всюду передвигаться с полицейским эскортом. А от шумных митингов под окнами или вдоль трассы никто бы ограждать не стал – так они видят свободу выражения мнения по отношению к гостям страны», – написала Степанова.

Наш спорт выкручивается в изоляции: в бобслее – одна трасса на страну, коньки – в «рыночном шатре», горнолыжники махнули в Аргентину!