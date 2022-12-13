Мальцев о группе Бородавко: «Конкуренция большая, и ребята постоянно зарубаются на тренировках. Это слишком высокий темп для меня»
Российский лыжник Артем Мальцев рассказал о тренировках в группе Юрия Бородавко.
— Ты переходил в его группу в том числе и из‑за высокой конкуренции. Насколько часто она на тренировках ощущается?
— Действительно, одна из причин выбора группы Юрия Викторовича была в том, что здесь собраны сильные лыжники. Конкуренция большая, и ребята постоянно зарубаются на тренировках. Я же с ними не могу состязаться во время занятий, это слишком высокий темп для меня. Как‑то после нескольких лет работы с Маркусом Крамером больше ориентируюсь на пульс.
Причем даже если говорят, что сегодня будет спокойная тренировка, то ребята все равно могут зажигать на ней, а у меня какой‑то стопор срабатывает, и я еду по пульсу. Смотрю за состоянием.
— Не хватает запала бегать наперегонки на тренировках?
— Я бы не сказал, что запала. Наверное, больше все же дело в восстановлении. То есть я могу одну тренировку в их темпе отпахать, но потом два‑три дня буду в кровати лежать.
Сразу вспоминается, когда я приехал на первый сбор в Крым. Была тренировка на велосипедах, и все знают в группе, как мне было тяжело… Я на этом велосипеде дернулся за Саней Большуновым и Лехой Червоткиным, а обратно еле доехал. Уже все поужинать успели, а я только вернулся, – сказал Мальцев.
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