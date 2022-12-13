Артем Мальцев: «Хотелось бы, чтобы каждый этап Кубка России показывали по телевизору. Не знаю, почему на данный момент это не так»

Российский лыжник высказался о популярности лыжных гонок и об отсутствии трансляций Кубка Росси.

— В первый день на этап в Чусовом пришло очень много народу. Такой антураж сравним с Кубком мира?

— Впервые я увидел очень много болельщиков, когда мы находились на этапе Кубка мира в Швеции. Не помню, какой это был год, но никогда прежде я столько людей не видел. Круг был 3 км, а по всей трассе с двух сторон стоят люди. Это был прямо живой коридор, протолкнуться невозможно. Они приезжали с палатками, оставались ночевать, жарили шашлыки. Атмосфера отдыха.

Когда все это увидел, я офигел на самом деле. Ты едешь, тебе оказывают поддержку, кричат это придает какой-то силы. Так же и в Чусовом. Причем я тут уже не в первый раз, но никогда столько людей на местных соревнованиях не видел. Никогда столько не было их здесь. И очень приятно, что люди узнают, подходят фотографироваться, берут автографы. И опять же, чувствуется очень крутая поддержка на трассе во время гонки.

— Не было страшно, что вас задавят просто, когда толпа болельщиков выбежала после стартов?

— Нет. Приятно, что на данный момент идет такая высокая популяризация лыж. Люди сильно болеют, переживают. Это очень классно.

— Раз уж мы заговорили про популяризацию, то сложно не затронуть тему по поводу отсутствия трансляции Кубка России. Что ты думаешь по этому поводу?

— Конечно, гораздо лучше, когда трансляция есть. Это лучше даже просто элементарно для моей семьи — у меня все родные следят и постоянно спрашивают, будут ли нас показывать. Так что естественно хотелось бы, чтобы каждый этап Кубка России показывали по телевизору. Не знаю, почему на данный момент это не так.

— Также на этом этапе запомнилась шуточное пикирование Устюгова и Большунова. Известно, откуда тема с «мешками» пошла вообще?

— Я точно не называл никого мешком, ха-ха. Даже не знаю, откуда Серега это взял, кто ему это сказал. Конечно, мы в команде поугорали потом с этого. В сборной дружеская атмосфера. Можем кого-то подколоть, постебаться друг над другом. Это нормально. Это точно не со зла сказано, а просто в шутку, – сказал Мальцев.

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