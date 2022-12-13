Артем Мальцев: «Хотелось бы, чтобы каждый этап Кубка России показывали по телевизору. Не знаю, почему на данный момент это не так»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Артем Мальцев Матч ТВ Лыжи

Российский лыжник Артем Мальцев высказался о популярности лыжных гонок и об отсутствии трансляций Кубка Росси.

— В первый день на этап в Чусовом пришло очень много народу. Такой антураж сравним с Кубком мира?

— Впервые я увидел очень много болельщиков, когда мы находились на этапе Кубка мира в Швеции. Не помню, какой это был год, но никогда прежде я столько людей не видел. Круг был 3 км, а по всей трассе с двух сторон стоят люди. Это был прямо живой коридор, протолкнуться невозможно. Они приезжали с палатками, оставались ночевать, жарили шашлыки. Атмосфера отдыха.

Когда все это увидел, я офигел на самом деле. Ты едешь, тебе оказывают поддержку, кричат это придает какой-то силы. Так же и в Чусовом. Причем я тут уже не в первый раз, но никогда столько людей на местных соревнованиях не видел. Никогда столько не было их здесь. И очень приятно, что люди узнают, подходят фотографироваться, берут автографы. И опять же, чувствуется очень крутая поддержка на трассе во время гонки.

— Не было страшно, что вас задавят просто, когда толпа болельщиков выбежала после стартов?

— Нет. Приятно, что на данный момент идет такая высокая популяризация лыж. Люди сильно болеют, переживают. Это очень классно.

— Раз уж мы заговорили про популяризацию, то сложно не затронуть тему по поводу отсутствия трансляции Кубка России. Что ты думаешь по этому поводу?

— Конечно, гораздо лучше, когда трансляция есть. Это лучше даже просто элементарно для моей семьи — у меня все родные следят и постоянно спрашивают, будут ли нас показывать. Так что естественно хотелось бы, чтобы каждый этап Кубка России показывали по телевизору. Не знаю, почему на данный момент это не так.

— Также на этом этапе запомнилась шуточное пикирование Устюгова и Большунова. Известно, откуда тема с «мешками» пошла вообще?

— Я точно не называл никого мешком, ха-ха. Даже не знаю, откуда Серега это взял, кто ему это сказал. Конечно, мы в команде поугорали потом с этого. В сборной дружеская атмосфера. Можем кого-то подколоть, постебаться друг над другом. Это нормально. Это точно не со зла сказано, а просто в шутку, – сказал Мальцев. 

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

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