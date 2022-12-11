Сергей Устюгов: «Я из маленького поселка, рос в 90‑е. Спорт меня вытащил – так я, наверное, закончил бы очень плохо, как многие мои друзья»

Олимпийский чемпион на встрече с болельщиками рассказал, как начал заниматься лыжными гонками.

«Я не из спортивной семьи. Я из маленького поселка, в Междуреченском. В детстве был непоседой. Всегда искал неприятности, занимался боксом. А мой сосед катался на лыжах. Так я и пришел к этому. Причем у нас не было какой‑либо лыжной секции, был биатлон. Можно сказать, я неудавшийся биатлонист. Так я пришел в лыжи.

Как я уже говорил, я из маленького поселка. Рос в 90‑е. И они еще там не прошли, да. Поэтому спорт меня вытащил. Он мне привил дисциплину, воспитал осознанность, внимание.

Появилось понимание, для чего я это делаю, для чего тренируюсь вообще. Пришло осознание, что я могу стать каким‑то чемпионом, получать за это какие‑то деньги, заниматься любимым делом.

А так я бы, наверное, закончил очень плохо, как многие мои друзья. Кто‑то из них сидел в тюрьме, а кто‑то сидит до сих пор. Компания у меня была не очень хорошая. Так что благодарен тому, что пришел в лыжные гонки, и благодарен своему первому личному тренеру», — сказал Устюгов.