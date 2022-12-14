Путин о лауреатах Национальной спортивной премии: «Своими успехами и достижениями они задают молодежи высокую профессиональную планку и четкие жизненные ориентиры»

Президент России Владимир Путин обратился к лауреатам Национальной спортивной премии.

«Лауреаты этой почетной награды – выдающиеся атлеты и тренеры, представители федераций и средств массовой информации – яркие, неординарные, талантливые люди, которые многое сделали для развития отечественного спорта и укрепления его победных традиций.

Своими успехами и достижениями они задают молодежи высокую профессиональную планку и четкие жизненные ориентиры, являются примером трудолюбия, целеустремленности, преданности делу, вдохновляют юношей и девушек на покорение новых вершин – и в спорте, и в других сферах деятельности.

Отмечу, что государство и впредь будет поддерживать значимые, востребованные инициативы, направленные на продвижение в обществе ценностей физической культуры, активного и здорового образа жизни, совершенствование спортивной инфраструктуры во всех регионах нашей необъятной страны», – говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Спортсменом года стал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам , спортсменкой года – олимпийская чемпионка по фигурному катанию .

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) названа тренером года.