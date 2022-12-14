Путин о лауреатах Национальной спортивной премии: «Своими успехами и достижениями они задают молодежи высокую профессиональную планку и четкие жизненные ориентиры»

Теги сборная России Владимир Путин ФЛГР Елена Вяльбе женское катание Александр Большунов Анна Щербакова Фигурное катание

Президент России Владимир Путин обратился к лауреатам Национальной спортивной премии. 

«Лауреаты этой почетной награды – выдающиеся атлеты и тренеры, представители федераций и средств массовой информации – яркие, неординарные, талантливые люди, которые многое сделали для развития отечественного спорта и укрепления его победных традиций.

Своими успехами и достижениями они задают молодежи высокую профессиональную планку и четкие жизненные ориентиры, являются примером трудолюбия, целеустремленности, преданности делу, вдохновляют юношей и девушек на покорение новых вершин – и в спорте, и в других сферах деятельности.

Отмечу, что государство и впредь будет поддерживать значимые, востребованные инициативы, направленные на продвижение в обществе ценностей физической культуры, активного и здорового образа жизни, совершенствование спортивной инфраструктуры во всех регионах нашей необъятной страны», – говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля. 

Спортсменом года стал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, спортсменкой года – олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе названа тренером года. 

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