Александр Тихонов: «Большунов больше всех заслужил быть лучшим спортсменом года. Хорошо дал по соплям норвежцам»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о том, что лыжник Александр Большунов стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Спортсмен года». 

«Я думаю, Большунов больше всех заслужил быть лучшим спортсменом года, сто процентов.

Александр порвал всех именитых норвежцев, даже Клэбо начал сходить с дистанций, бросая борьбу, потому что у него не было шансов. Эти моменты надо учитывать.

У парня возраст нормальный, в какой-то момент санкции кончатся, какое-то решение будет принято, и я не сомневаюсь, что он продолжит выступать.

Однозначно, я за Большунова, нормальный, скромный парень. Дал хорошо по соплям норвежцам, без него сейчас теряется интерес, скандинавские страны соревнуются между собой, они это прекрасно понимают. Теряется рейтинг, пресса, телевидение», – сказал Тихонов. 

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