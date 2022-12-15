Александр Тихонов: «Большунов больше всех заслужил быть лучшим спортсменом года. Хорошо дал по соплям норвежцам»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о том, что лыжник Александр Большунов стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Спортсмен года».
«Я думаю, Большунов больше всех заслужил быть лучшим спортсменом года, сто процентов.
Александр порвал всех именитых норвежцев, даже Клэбо начал сходить с дистанций, бросая борьбу, потому что у него не было шансов. Эти моменты надо учитывать.
У парня возраст нормальный, в какой-то момент санкции кончатся, какое-то решение будет принято, и я не сомневаюсь, что он продолжит выступать.
Однозначно, я за Большунова, нормальный, скромный парень. Дал хорошо по соплям норвежцам, без него сейчас теряется интерес, скандинавские страны соревнуются между собой, они это прекрасно понимают. Теряется рейтинг, пресса, телевидение», – сказал Тихонов.
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