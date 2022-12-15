Александр Большунов: «Ситуация с Устюговым уже прошла. Никто ни на кого не обижается – пошутили, и на этом все закончилось»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о взаимоотношениях с лыжником Сергеем Устюговым.

Ранее Устюгов после победы в спринте на этапе Кубка России назвал других лыжников сборной «мешками». Большунов ответил, что эти «мешки» сделали Устюгова олимпийским чемпионом.

«Ситуация с Устюговым уже прошла. Не вижу смысла постоянно ее вспоминать и обсуждать. Мы живем дальше, никто ни на кого не обижается – пошутили, и на этом все закончилось.

Никаких жестких шуток здесь нет, повеселились и на этом закончили», – ответил Большунов.

Устюгов о словах Большунова про «мешков»: «Меня это напрягает немного, потому что он сказал, что было коллективным решением так ответить. Не особо хорошо»

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