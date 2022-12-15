Большунов о Кубке России: «Трансляция – это основная проблема, хотя у «Телеспорта» есть права и он должен показывать»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об отсутствии трансляций Кубка России на телевидении.

«На Кубке России созданы все условия – есть призовые, подготовленные трассы, соревнования каждую неделю, как и на Кубке мира.

На самом деле, трансляция – это основная проблема, хотя у «Телеспорта» есть права и он должен показывать. Тем более в это время, когда нужно показывать российский спорт.

Мы надеемся, что следующие соревнования будут уже транслировать, потому что в этом нуждаются болельщики. Есть результаты, и болельщики хотят наблюдать за лыжным спортом», – сказал Большунов.

Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов

Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?