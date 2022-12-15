Большунов о Кубке России: «Трансляция – это основная проблема, хотя у «Телеспорта» есть права и он должен показывать»

Теги телевидение лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Телеспорт Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об отсутствии трансляций Кубка России на телевидении.

«На Кубке России созданы все условия – есть призовые, подготовленные трассы, соревнования каждую неделю, как и на Кубке мира.

На самом деле, трансляция – это основная проблема, хотя у «Телеспорта» есть права и он должен показывать. Тем более в это время, когда нужно показывать российский спорт.

Мы надеемся, что следующие соревнования будут уже транслировать, потому что в этом нуждаются болельщики. Есть результаты, и болельщики хотят наблюдать за лыжным спортом», – сказал Большунов.

Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов

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