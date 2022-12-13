Сорин о выходе лыжников на церемонию награждения в мешках: «Ребята показали, что они с чувством юмора. Такие вещи только привлекают интерес к лыжным гонкам»

Тренер российских лыжников высказался о выходе , и на церемонию награждения Кубка России в мешках.

«Ребята показали, что они с чувством юмора. Такие вещи, как говорится, флешмобы, только привлекают интерес к лыжным гонкам.

Надеюсь, в будущем нас будут показывать уже по центральному телевидению, и все будут понимать, что у нас высокая конкуренция, интересные ребята и девчонки, есть на кого посмотреть.

Я только положительно отнесся к такой шутке», – сказал Сорин.

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