Сорин о выходе лыжников на церемонию награждения в мешках: «Ребята показали, что они с чувством юмора. Такие вещи только привлекают интерес к лыжным гонкам»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Кубок России Илья Семиков Денис Спицов Александр Большунов ТАСС Лыжи

Тренер российских лыжников Егор Сорин высказался о выходе Александра Большунова, Дениса Спицова и Ильи Семикова на церемонию награждения Кубка России в мешках. 

«Ребята показали, что они с чувством юмора. Такие вещи, как говорится, флешмобы, только привлекают интерес к лыжным гонкам.

Надеюсь, в будущем нас будут показывать уже по центральному телевидению, и все будут понимать, что у нас высокая конкуренция, интересные ребята и девчонки, есть на кого посмотреть.

Я только положительно отнесся к такой шутке», – сказал Сорин.

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

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