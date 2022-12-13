Дмитрий Губерниев: «Лучше бы лыжники вышли на награждение с плакатами «ФЛГР, где трансляции на телевидении?»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выходе российских лыжников на церемонию награждения на Кубке России в мешках.

«Большунов заявил, что никто не обсуждает результаты, а все обсуждают мешки. Им придется дальше что‑то придумывать, чтобы интерес к лыжам не снижался. Это весело.

Но с моей точки зрения это грустно, потому что лыжные гонки по‑прежнему никто не видит. Лыжный спорт скатывается в полосу безвестности. Я имею в виду результаты, люди уже отвыкают. Им остается только выходить в мешках.

На самом деле ребят очень сильно жалко. Лучше бы они вышли на награждение с плакатами , где трансляции на телевидении?», — сказал Губерниев.

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