Губерниев о словах Сорина про отсутствие Кубка России на ТВ: «Егор хочет, чтобы деньги все время были в тумбочке. Такая бюджетная избалованность»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина об отсутствии ТВ-трансляций Кубка России.

Ранее Сорин заявил, что показ соревнований не является главной задачей Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Также он считает, что ФЛГР принимает оптимальные решения по вопросам трансляций.

«Егор Сорин отныне мой кумир на все времена. Егор хочет, чтобы деньги все время находились в тумбочке.

У меня ощущение, что Егор Сорин не молодой и талантливый тренер, а наставник времен Николая I, работающий еще до великих реформ Александра II.

Такая бюджетная избалованность. И, естественно, присутствует аура Елена Валерьевны (Вяльбе): ничего делать не будем для болельщиков, но денег дайте побольше. Молодцы! Егор, вы теперь мой кумир», - сказал Губерниев.

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